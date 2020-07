Gattuso: «Oggi ho incontrato la squadra che mi reso grande»

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata tra Milan e Napoli questa sera al San Paolo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Napoli. Ecco le sue parole: «Bisogna rivedere la regola dei falli di mano, perché non si può giocare con le braccia dietro la schiena. Ne si sta discutendo, ma ancora non è cambiato nulla».

MILAN – «Oggi ho provato tantissime emozioni perché è la prima volta che affronto la squadra che mi ha fatto diventare grande e mi ha fatto diventare uomo»

TANTE OCCASIONI – «Creiamo tanto, ma siamo pochi cinici. Commettiamo troppi errori lì davanti e per questo mi arrabbio. Non me la prendo con nessuno perché da quando abbiamo ricominciato continuano a creare tanto, ma non riusciamo a fare gol con facilità»

MILAN CINICO – «Oggi il Milan ha tirato due volte nonostante sia una squadra che crea tantissimo. Oggi ha fatto solo due tiri in porta, ma ne ha realizzati due».