Gattuso, i tifosi del Tottenham non lo vogliono e lanciano accuse pesanti nei suoi confronti, per presunti episodi di razzismo ed omofobia. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione nel dettaglio a pag. 32: “Gattuso-Tottenham no.I tifosi: «Razzista e omofobo».

COSA SUCCEDE- “Nei confronti di Gattuso- si legge- la tifoseria Spurs ha usato la mano pesante, rispolverando la sua lite con Joe Jordan – ex gloria rossonera – avvenuta il 15 febbraio 2011 in una gara di Champions. Rino perse la testa e prese per il collo Jordan. Lo scozzese a sua volta insultò il giocatore dicendo «Fottuto italiano bastardo». Gattuso si pentì del gesto e disse: «Ho sbagliato, merito una sanzione»”.

E ANCORA- I fan del Tottenham, prosegue il quotidiano, hanno poi rilanciato una frase del 2013, in cui Gattuso, per solidarizzare con Adriano Galliani chiamato a gestire il club con Barbara Berlusconi, affermò: «Galliani merita maggior rispetto. Non riesco davvero a vedere le donne nel calcio».

UN’ALTRA ACCUSA PESANTE- Non poteva mancare l’omofobia a questo assurdo quadro pregiudizievole, citando una dichiarazione in cui rivendicò il senso tradizionale della famiglia («per me il matrimonio deve avvenire tra un uomo e una donna. Per chi ha fede, un’unione in chiesa omosessuale è una cosa molto strana»).