Gattuso ai microfoni Rai: «La tensione la sentono tutti, non solo noi. Siamo stati bravi». Segui le ultimissime

L’Italia compie la sua missione a Bergamo, superando con un netto 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoffper l’accesso ai Mondiali 2026. Una prestazione di carattere che proietta gli Azzurri verso l’ultimo atto, dove si giocheranno il tutto per tutto per tornare nella massima competizione planetaria. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai (fonte ufficiale delle dichiarazioni), è intervenuto il Commissario Tecnico Rino Gattuso, il tecnico calabrese che ha saputo ridare anima e grinta a un gruppo voglioso di riscatto.

PAROLE – «C’è stato da faticare, non è stato facile e ci hanno sorpreso palleggiando. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma c’è stata concentrazione. Locatelli si schiaccia troppo e sviluppavamo a quattro, non avevamo preparato così. Non era scontato, siamo stati bravi. Ci siamo complicati la vita, secondo tempo con più ritmo e palla circolava più veloce. Ora recuperiamo e sappiamo che è difficile, cerchiamo di recuperare bene. Galles o Bosnia? La tensione nostra la sentono anche gli altri, saranno due club e atmosfere diverse. Domani ci concentreremo su ciò che dovremo fare. Ci voleva questa vittoria, ringraziamo Bergamo. Anche nel primo tempo pochissimi fischi e solo applausi. Grazie a Bergamo e ai tifosi. Andiamo a giocare questa finale»