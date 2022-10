Gasperini: «Essere primi, dopo i torti arbitrali della scorsa stagione, è una bella soddisfazione…». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato, al termine del match vinto contro la Fiorentina, degli episodi arbitrali da Var. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«L’anno scorso avevamo avuto 16 episodi da Var contro in 13 partite, quest’anno uno a favore a Genova. Non lo dice nessuno, ma per questo noi siamo fuori dall’Europa. Solo con la Fiorentina, nelle tre partite del 2021-2022, 2 rigori inventati contro, 2 gol regolari annullati e 1 irregolare concesso alla Fiorentina nella sfida di Coppa Italia. Per questo ero stato zitto tre-quattro mesi prima delle partite, sono denunce che portato avanti da solo. Ed essere primi adesso è una bella soddisfazione, dà una energia e motivazioni incredibili, una maglia rosa tenuta da otto partite».