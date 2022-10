Garanzini: «La squadra di Juric non aveva mai battuto una grande e lo ha fatto contro il peggior Milan di stagione». Le parole del giornalista

Gigi Garanzini ha commentato sulle pagine del La Stampa il successo del Torino sul Milan. Ecco le sue parole:

«La squadra di Juric non aveva mai battuto una grande. Lo ha fatto con pieno merito proprio e altrettanto pieno demerito altrui, essendosi trovato di fronte il peggior Milan di stagione[…]. La partita di Torino è stata non decisa ma certamente orientata dalla partenza di Leao in versione sciagurato Egidio. Due assist di Brahim Diaz buttati via dal portoghese- Scampato il doppio pericolo, il Toro un po’ alla volta ha provato a metter fuori il naso ed è stat capace di colpire nel giro di due minuti prima su palla inattiva e poi in manovra, con un contrasto vinto da Pellegri e rifinito da Vlasic per Miranchuk. L’uno-due ha lasciato tracce vistose sul Milan, che attaccava poco e male e peggio difendeva: al punto che Pioli nell’intervallo ha scelto di rinunciare a (quel) Leao pensando ragionevolmente alla sfida decisiva di mercoledì col Salisburgo. Meglio per il Toro che ritrovando Ricci ha ritrovato anche i giusti movimenti a centrocampo. Ed era in pieno controllo quando Messias ha riaperto il match grazie alla libera uscita di Milinkovic e a una spinta su Bongiorno non colta da Abisso: probabile svista arbitrale, ma sicuro errore del portiere. Riaperto poi per modo di dire, perché il Milan ha fatto polvere ma senza mai creare uno straccio di occasione. E il Torino, una volta calmati i nervi, ha gestito il vantaggio senza particolari difficoltà».