Garanzini: «Alla faccia della fatal Verona…». Ecco le sue parole

Gigi Garanzini ha commentato la sfida tra Verona e Milan sulle pagine de La Stampa. Ecco le sue parole:

«Alla faccia della fatal Verona. Il Milan non solo vince ribaltando la partita, ma conserva anche il bonus di un pareggio nelle 2 partite che restano […]. E gioca soprattutto un gran match […]. Molto, se non tutto, si giocherà domenica prossima. Perché l’Atalanta che sa vincere solo in trasferta sarà per i rossoneri un avversario assai scomodo. […] Era partito bene il Milan, in versione inizialmente riveduta e corretta con Theo Hernandez più accentrato e soprattutto Tonali avanzato. […] Tonali ha continuato a giocarsela da centravanti aggiunto […]. […] così ha trovato il pareggio in mischia allo scadere su un grande assist di Leao. Pareggio, perché un perfetto contropiede veronese aveva liberato l’uomo davanti alla porta vuota, e lì dopo un breve, comprensibile sbandamento il Milan era stato bravo a ritrovarsi […]. Ancor più sensazionale lo strappo vincente di Leao in avvio di ripresa, 50 metri in progressione e palla a porta vuota sul destro di Tonali, e di chi sennò? Tonali che a quel punto […] è rientrato nei ranghi ed è tornato a sbrigare il lavoro di centrocampo. Prezioso, anzi indispensabile perché il Verona non solo non ha mollato […] ma ha continuato a provarci con il massimo della convinzione. Sino a che la bacchetta magica di Pioli non ha pescato dalla panchina Florenzi […] è una vittoria che se non ancora tutto, significa certamente molto. […]»