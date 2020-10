Ganz: «Un orgoglio essere qui da allenatore del Milan femminile»

Maurizio Ganz ha espresso tutto il proprio orgoglio per essere l’allenatore del Milan nel match in programma questa sera a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Milan femminile-Juventus, Maurizio Ganz ha così parlato del match in programma stasera a San Siro:

«Per me è un orgoglio perché ho terminato da giocatori qui ed esserci di nuovo come allenatore mi riempie di gioia. E’ una grandissima occasione per noi e per l’intero movimento, chi non conosce questo campionati oggi lo farà. Io sono molto felice che San Siro possa ospitare Milan-Juventus perché credo sia la partita ideale per aprire al calcio femminile le porte di San Siro».