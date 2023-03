Ganz su Piemonte: «Non posso dirle nulla». Le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro la Juventus

Maurizio Ganz ha parlato di Martina Piemonte, autore di un rigore sbagliato, nel post partita. Ecco le parole del tecnico del Milan femminile in zona mista:

«Ha lavorato tanto in mezzo ai due difensore centrali e delle volte doveva tenere più palla, farsi far fallo. Dopo il rigore sbagliato e l’occasione successiva non è stata più lucida. Sicuramente se avesse segnato il rigore, avrebbe stoppato il pallone. Non posso dirle nulla».