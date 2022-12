Ganz: «Affrontare in questo momento la Roma è difficilissimo per tutte le squadre». Le parole del tecnico rossonero

Maurizio Ganz ha parlato nel post partita contro la Roma della difficoltà di affrontare la formazione giallorossa. Ecco le parole del tecnico del Milan Femminile:

«Affrontare in questo momento la Roma è difficilissimo per tutte le squadre. Abbiamo avuto un po’ troppo timore nei primi 15-20 minuti, poi abbiamo fatto un buon primo tempo. La Roma ha gestito bene la palla, mentre noi dovevamo essere più determinate e più vogliose di trovare le palle filtranti per le esterne e per Martina. Ci vuole coraggio e il Milan lo ha sempre avuto».