Galliani su Ancelotti: «E’ il più grande e nessuno sarà mai come lui». Le parole dell’amministratore delegato del Monza

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di As di Carlo Ancelotti. Ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza:

«Con Ancelotti si sbagliano, dicono che ha vinto quattro Champions League ma… sono sei! Con il Milan ne alzò due anche da giocatore. Lui è il più grande, punto. Nessuno ha vinto cinque top campionati europei e credo che mai torneremo a vedere qualcuno come lui. Solo lui può fare cose del genere. Continuiamo ad avere un grande rapporto e, in più, per me il Madrid è speciale. Quando ero piccolo mi emozionavo con Di Stefano».