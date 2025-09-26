Galliani alla Gazzetta dello Sport: «Allegri grande allenatore, scelta azzeccatissima dei dirigenti rossoneri. Il mio sogno è lo scudetto come nel 2010. Sul futuro...»

Galliani, storico AD del Milan e vicino al ritorno in rossonero, ha approvato la scelta di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, storico ex AD del Milan, ha dichiarato:

ALLEGRI STA RIPORTANDO IL MILAN IN ALTO – «Max è un grande allenatore. Ci ho visto bene… Quando era al Cagliari, gli ripetevo: ‘Lei ha il phisique du role’ per il Milan. Perché, per guidare una grande, conta anche la presenza. Max giocava e vestiva bene. Un bel fioeu, direbbe Gullit. Il mio sogno è lo scudetto al primo colpo, come nel 2010. Può farcela, sono ottimista. I dirigenti rossoneri hanno fatto una scelta azzeccatissima».

SE HA MAI PENSATO A MODRIC – «Avevamo Pirlo, poi quando è andato al Real è diventato inavvicinabile. Modric è un grandissimo giocatore. Mi ricorda tanto Pirlo. Determinante Rabiot, che è sempre piaciuto tanto a Max».

ORA PUO’ TORNARE ULTRAS DEL MILAN – «Mai smesso di esserlo. Non mi sono mai trattenuto neppure da dirigente del Monza. Io non so cosa faccio allo stadio. Me ne rendo conto quando mi rivedo in tv… Ho dentro 31 anni di Milan».

IN QUALE STADIO VORREBBE FARE IL TIFO – «Una città come Milano non può non avere un grande stadio, in linea con i tempi. E il luogo non può che essere San Siro, ben servito da metro, strade e autostrade, dove i tifosi del Milan sono abituati ad andare da 100 anni e quelli dell’Inter da 80. San Siro è impossibile da ristrutturare. L’alternativa è costringere le squadre a giocare nella cintura milanese. Ogni consigliere comunale, al di là delle logiche politiche, deve valutare se per la città di Milano, sia conveniente avere uno stadio meraviglioso o non averlo. Una città all’avanguardia, bella come Milano, non può non avere uno stadio all’altezza del suo standard. L’eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città».

COSA FARA’ IN FUTURO – «Solo Dio lo sa».