Galliani: «Palladino? Scelta coraggiosa come Sacchi al Milan». Le parole dell’ad del Monza

Adriano Galliani ha parlato così di Palladino durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole dell’ad del Monza:

«Venendo qua mi ha chiamato Sacchi: ho letto di scelta coraggiosa, ma lo avete fatto anche con me. Abbiamo portato al Milan un allenatore che non era stato un grande giocatore e che non aveva mai allenato in serie A. La paragonerei molto alla scelta di Sacchi».