Galliani: «Non mi sono mai perso una partita del Milan»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha confessato di non essersi mai perso una partita del Milan

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della prossima amichevole contro il Milan e della nostalgia di San Siro. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

«È da tanto tempo che manco da San Siro a causa del Covid – ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Libero – ma da quando non sono più al Milan non mi sono mai perso una partita. Tranne quando gioca in contemporanea col Monza ovviamente. I miei sogni futuri? Vedere il Monza in A e il Milan in Champions».