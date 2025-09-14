Connect with us

Galliani Milan, Capello non ha dubbi: il suo ritorno sarebbe molto importante per questo motivo

Milan, prima di Tare: contatti con l’altro DS? Arriva la rivelazione! A distanza di mesi

Milan Como a Perth? Paolo De Paola prende posizione e critica duramente l'idea della Lega. Le dichiarazioni

San Siro Milan, Abodi annuncia: «Ho una speranza chiara per Milano e per l'Italia». Parole forti del Ministro

Calciomercato Milan, incredibile retroscena svelato da Moretto: è successo in estate, tutti i dettagli

53 minuti ago

Galliani Milan, Capello non ha dubbi: il suo ritorno sarebbe molto importante per questo motivo. Le ultimissime sui rossoneri

Fabio Capello, uno dei volti più iconici e vincenti della storia del Milan, ha offerto la sua opinione sul nuovo corso rossonero in una recente intervista al Corriere della Sera. L’ex allenatore non ha usato mezzi termini, evidenziando alcune problematiche che a suo avviso la squadra deve affrontare.

Secondo Capello, la situazione attuale del Milan presenta delle analogie con quella della Nazionale italiana, in particolare per ciò che riguarda il centrocampo, che a suo parere offre poca copertura alla difesa. Aggiunge poi che i difensori rossoneri sembrano “guardare la palla più che gli avversari” e che, in fase di ripiegamento, solo pochi giocatori tornano indietro e lo fanno con lentezza. Nonostante ciò, si fida dell’intelligenza tattica di Massimiliano Allegri, convinto che saprà trovare il modo di compensare le lacune evidenziate.

Il tecnico friulano ha poi commentato le mosse del club sul mercato, affermando che “una squadra è come un albero”. La metafora serve a spiegare che ogni squadra ha un suo “tronco”, ovvero le sue fondamenta: un difensore centrale solido, un centrocampista che protegge la difesa e imposta il gioco e un attaccante che assicura i gol. Secondo Capello, al Milan mancherebbe più di uno di questi elementi chiave.

In conclusione, Capello ha brevemente commentato anche l’eventuale ritorno di Adriano Galliani a Via Aldo Rossi. L’ex allenatore rossonero ha espresso la sua gioia personale per l’amicizia che li lega, ma ha sottolineato che il suo augurio principale sarebbe per il bene del Milan, indicando come la presenza di un uomo di calcio esperto potrebbe giovare al club.

