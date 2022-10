Galliani rassicura: «Pablo Mari non è in pericolo di vita»

Galliani, ha raggiunto – insieme al tecnico Palladino – Pablo Mari, vittima di un accoltellamento in un centro commerciale ad Assago

«Il giocatore ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma non ha toccato organi vitali come polmoni: non è in pericolo di vita. Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente – ha aggiunto – Ha dei muscoli lesionati, delle lesioni. Ma non è gravissimo. È cosciente e gli stanno dando dei punti in una sala operatoria o qualcosa di simile. Ma ripeto, non è in pericolo di vita»