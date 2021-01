Galli: «Pesano le assenze di Calhanoglu e Bennacer, su Mandzukic…»

Filippo Galli, ex difensore rossonero, dice la sua tra le altre cose dell’importanza di avere in rosa due giocatori come Bennacer e…

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer:

«La forma mi è parsa buona, ma occorre aspettare la migliore condizione. In attacco le soluzioni non mancano. Pesano le assenze di Bennacer e Calhanoglu. Hakan è un leader in campo, parla la stessa lingua di Ibra. Ismael garantisce geometrie e ritmi che Tonali non riesce ancora a trovare. Anche Sandro va aspettato. Non dimentichiamoci di Calabria, quello di un anno fa…».