Gallardo Milan, ipotesi a sorpresa per il dopo Pioli! TUTTI gli aggiornamenti e le novità sulla panchina rossonera

Rispunta una suggestione per la panchina del Milan: Pioli non è ancora sicuro di restare alla guida dei rossoneri ed ecco che non smettono di rincorrersi i nomi per la sua successione.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Diavolo potrebbe seriamente valutare la possibilità di portare in panchina Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate oggi alla guida dell’Al-Ittihad.