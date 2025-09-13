Galeone su Allegri: «Vuole la Champions League, la Nazionale italiana in futuro…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le recenti dichiarazioni di Giovanni Galeone a Repubblica hanno riacceso i riflettori su Massimiliano Allegri, svelando alcuni retroscena interessanti sulle scelte di carriera del tecnico. L’ex allenatore, da sempre grande estimatore e mentore di Allegri, ha confessato di non avergli mai perdonato il rifiuto di sedere sulla panchina dell’Arsenal dopo l’addio di Arsène Wenger. Per Galeone si trattava di “un grande progetto”, un’occasione persa per il suo pupillo di misurarsi in un campionato estero di alto livello e in un contesto affascinante.

Ancora più sorprendente è la motivazione dietro il rifiuto del Paris Saint-Germain. Secondo Galeone, Allegri gli avrebbe confidato che vincere il campionato in Francia “era troppo facile”, definendo la Ligue 1 come un “campionato di scapoli e ammogliati”. Una frase che la dice lunga sulla mentalità dell’allenatore, che preferisce le sfide più complesse e competitive, come quella che sta affrontando attualmente al Milan.

Il nome di Allegri, come sempre, torna a galla anche quando si parla di Nazionale. Galeone ha rivelato che già ai tempi della presidenza di Petrucci al CONI si discuteva della possibilità di affidare a lui la panchina dell’Italia. Eppure, anche in questo caso, sembra esserci un ostacolo. Secondo Galeone, prima di pensare a guidare gli Azzurri, Allegri ha un solo e unico pensiero: la Champions League. Un obiettivo che l’allenatore ha sempre inseguito, arrivando due volte in finale con la Juventus, e che ora spera di raggiungere con il Milan. Le sue ambizioni personali sembrano, ancora una volta, prevalere sulle altre opportunità, dimostrando la sua profonda ossessione per il trofeo più prestigioso del calcio europeo.