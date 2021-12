Caso plusvalenze, Gravina: «Ecco cosa faremo per il futuro»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della questione legata al caso plusvalenze: le sue parole sulla questione

Gabriele Gravina ha parlato al termine del suo intervento in Campidoglio. Le sue parole sul caso plusvalenze che tiene banco in questo periodo:

CASO PLUSVALENZE – «Eviterei ogni processo sommario e mi rimetterei alle valutazioni corrette della magistratura. In più di noi ha sicuramente strumenti più attenti. Stiamo cercando di adottare accorgimenti da inserire nelle prossime licenze nazionali.»

ALGORITMO – «Tutto ciò che può essere collegato ad una valutazione soggettiva non può essere tradotto in un algoritmo. Non sarà mai condiviso in termini di giudizio. Dobbiamo capire se nel mondo dello sport possiamo adottare delle cautele nel tenere in considerazione le plusvalenze effettive, quelle che richiedono scambi di finanza.»

MONDIALI IN ITALIA – «Stiamo lavorando per candidarci all’Europeo del 2028. Entro marzo dovremo esprimerci in modo ufficiale».