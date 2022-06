Gabriel Jesus vicino all’Arsenal: ecco i dettagli

I dettagli sulla trattativa tra City e Arsenal per Gabriel Jesus

Come riferisce il Mirror sarebbe l’Arsenal in questo momento il club in pole per ingaggiare Gabriel Jesus, in uscita dal City dopo l’arrivo di Haaland.

La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia: 60 milioni rispetto ai 35 offerti dai londinesi. Tuttavia in casa Gunners si respirerebbe un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Il brasiliano piaceva molto anche a Milan e Juventus, ma entrambi i club hanno virato verso altri obiettivi.