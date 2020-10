Gabbia negativo, il difensore torna a disposizione di Pioli

Matteo Gabbia tornerà presto a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore, infatti, è risultato negativo all’ultimo tampone

Matteo Gabbia tornerà presto a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore, infatti, è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il Covid è ormai alle spalle per il difensore rossonero che ha dato la notizia positiva attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram.

Nelle storie il ragazzo ha esultato per il risultato. Pioli riabbraccia il centrale e pensa a come far rifiatare la coppia Kjaer Romagnoli che sta facendo gli straordinari nell’ultimo periodo. Già in vista della prossima sfida contro l’Udinese potrebbe arrivare la convocazione per Gabbia.