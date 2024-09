Gabbia Milan, la RIVELAZIONE del suo ex allenatore: «E’ uno dei MIGLIORI che abbia avuto, ha un’INTELLIGENZA superiore». Le parole

Paolo Nicolato, ex allenatore di Gabbia, in un’intervista a Gazzetta.it ha fatto una rivelazione sul difensore del Milan che ha segnato il gol decisivo nel derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «È uno dei ragazzi migliori che io abbia avuto. Ha un’intelligenza superiore alla media, come calciatore e come uomo. Io l’ho allenato dai 18 ai 21 anni e ricordo chiaramente che a 18 anni era già un uomo. Con lui si poteva parlare di tutto, non solo di calcio».