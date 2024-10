Gabbia Milan, il rinnovo è ad un passo: cifre e dettagli

Gabbia Milan, il rinnovo del difensore italiano con il club rossonero è ad un passo: tutte le cifre e i dettagli del prolungamento

Gabbia e il Milan sono vicinissimi a trovare l’intesa per il rinnovo del contratto. In base a quanto reso noto da Nicolò Schira via Twitter, è ad un passo l’accordo per il prolungamento del difensore con il club rossonero.

Gabbia firmerà un nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2029 e vedrà aumentare lo stipendio da 1 milione a 2 milioni all’anno.