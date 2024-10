Gabbia Milan, arriva l'incoronazione: «Ha il Diavolo in corpo, merita la Nazionale. E come capitano...»

Gabbia Milan, arriva l’incoronazione del giornalista Xavier Jacobelli in esclusiva: le dichiarazioni sul difensore rossonero

Jacobelli in esclusiva a Milannews24 ha speso belle parole per Gabbia, incoronandolo come giocatore simbolo del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Il fatto che Gabbia insieme con Calabria sia cresciuto calcisticamente nel vivaio rossonero credo sia una nota di merito. L’esperienza spagnola, per quanto breve sia stata, gli ha consentito di completare una maturazione che poi si è compiuta sul campo. Stiamo parlando di un ragazzo che compie 25 anni il 21 ottobre: è un giocatore ancora in fase completamente ascensionale. Ha guadagnato l’interessamento di Spalletti che l’ha convocato per la prima volta in Nazionale e secondo me se l’è meritato sul campo. Ha tutto per fare il capitano del Milan, con il massimo rispetto di Calabria che è infortunato. Avere un capitano cresciuto a Milanello che ha il Diavolo in corpo sarebbe un segnale del fatidico attaccamento alla maglia che si chiede a chi ha la fortuna di indossare una maglia così prestigiosa in un anno come questo. Vorrei ricordare che è l’anno del 125esimo compleanno del Milan, un anno molto importante».

