Gabbia Milan, da alternativa in panchina al gol decisivo nel derby: «E’ lui la miglior scoperta nel momento di crisi difensiva»

Gabbia Milan, il focus sul difensore passato da alternativa a miglior scoperta nel momento di crisi difensiva dei rossoneri

Tra le scoperte di questo primo di scorcio di Serie A c’è sicuramente Matteo Gabbia. Al difensore del Milan ha dedicato un approfondimento la Gazzetta dello Sport.

GABBIA – «La miglior scooperta arriva in un momento di crisi difensiva: l’ultimo di Milan perde per infortunio Tomori sul campo dela Salernitana, dicembre 2023. Il ko del centrale inglese è l’ultimo di una lunga serie di guai nel reparto. Così il club si guarda intorno alla ricerca di un nuovo difensore e scopre di averlo già. Un “vecchio” nome: Matteo Gabbia. Cedudo in estate al Villarreal, il Milan credeva di non averne più bisogno. All’errore ha però rimediato in fretta: Gabbia in Liga con la formula del prestito rientra alla svelta a Milanello. In Spagna aveva giocato poco ma il ritorno in rossonero è lo stesso in grande stile. In estate la storia si ripeta: il club pensa di affiare a Pavlovic il comando della difesa in coppia con Tomori. Sceglie però di sacrificare Kalulu affidando a Gabbia un ruolo di alternativa. Matteo parta in panchina ma salca di nuovo posizioni fino a salitare altissimo in occasione del derby: suo il gol decisivo per la vittoria rossonera con un perfetto stacco di testa. A San Siro c’era Spalletti che lo ha voluto con se in Nazionale».