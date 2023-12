Gabbia Milan: tutto fatto per il ritorno in rossonero, i dettagli

Sarà Gabbia il primo colpo del calciomercato Milan nella sessione invernale. Tutto fatto per il ritorno in rossonero

Primo squillo. Sarà Gabbia il primo colpo del calciomercato Milan nella sessione invernale. Tutto fatto per il ritorno in rossonero:

come riportato da Daniele Longo mancava l’ok del Villarreal arrivato in queste ore dopo i contatti con il Milan. Affare in chiusura mancano solo firme e annuncio ufficiale.