Gabbia Milan, rientro anticipato? Tutta la verità dopo le indiscrezioni delle ultime ore

Gabbia Milan, rientro anticipato dal prestito? Tutta la verità dopo le indiscrezioni circolate in queste ultime ore

Il Milan continua la propria caccia a un nuovo difensore centrale da regalare a Pioli per sopperire alle tante assenze nel reparto. I rossoneri starebbero pensando anche di richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di un’idea dell’ultima ora, specie se le altre trattative richiedessero più tempo del previsto. Bisognerebbe poi vedere cosa ne pensa il Villarreal, che ha un accordo per tenerlo in rosa fino a giugno.