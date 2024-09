Gabbia: «Questo spirito deve essere la normalità per il Milan...»

Gabbia a DAZN: «Sono CONTENTISSIMO per noi e i tifosi, questo SPIRITO deve essere la NORMALITA’ per il Milan. E Fonseca…». L’intervista

Gabbia, match winner del Milan contro l’Inter, ha festeggiato il gol e la vittoria per 1-2 a Dazn.

LE EMOZIONI A CALDO – «Sono contentissimo per noi i tifosi, era un momento abbastanza difficile, le cose non ci riuscivano, eravamo in difficoltà. Questa partita ci darà tanta energia, siamo tanto felici. Siamo contentissimi per la squadra e quella gente che è stupenda».

SU REIJNDERS – «Lui è intelligente, vuole imparare tutto in campo e fuori».

LO SPIRITO DEL MILAN – «Non deve essere la chiave, questo spirito deve essere la normalità. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto, a volte i risultati vengono, altre no. Dando tutto rendiamo orgogliosi i tifosi. Poi vediamo a fine anno dove arriviamo».

VITTORIA PER FONSECA – «E’ nostro dovere fare il massimo, dobbiamo fare il nostro lavoro, non avere rimpianti dopo i 90 minuti. oggi abbiamo fatto questo. Siamo con il mister sempre al di là di quello che si dice fuori».