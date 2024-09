Gabbia DIFENDE Fonseca: «Lo seguiremo fino alla MORTE facendo il MEGLIO per noi e lui». La promessa del difensore

Gabbia nella conferenza stampa dopo Inter Milan ha fatto una promessa a Fonseca.

I RUMORS FUORI MILANELLO – «Il nostro lavoro deve portare noi giocatori e lo staff a non dar peso a quello che è fuori, perché noi abbiamo i pensieri sulle partite, con aspettative e ansie. Fino all’ultimo giorno che avremo Fonseca lo seguiremo fino alla morte facendo il meglio possibile per noi stessi e per lui».

