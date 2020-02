Matteo Gabbia parla al termine della gara vinta dal Milan questa sera contro il Torino. Per lui esordio a San Siro

Matteo Gabbia ha parlato al termine della gara vinta dai rossoneri contro il Torino, tra le note più positive c’è sicuramente l’esordio del giovane difensore. Ecco le sue parole a Sky: «È il coronamento di un sogno, ringrazio lo staff e i miei compagni. Dedico questo esordio ai miei nonni che hanno l’abbonamento qua, sono contento. Mia mancata cessione a gennaio? Io ho sempre cercato di lavorare al massimo, poi è stata la società a decidere di farmi restare, io resto con i piedi per terra. A Firenze gioco io? La decisione spetta al mister, io mi allenerò al massimo cercando di fare bene in allenamento. Sabato vedremo».

MIGLIORARE – «Io cerco ogni giorno in allenamento di migliorare sulla base di ciò che mi chiede il mister sia per giocare con la difesa a tre che a quattro».

L’OPPORTUNITA’ – «Vedere gente come Maldini e Nesta mi ha aiutato nella mia crescita. Per me è un sogno giocare in questo ruolo e con questa maglia. Musacchio? Ho pensato che finalmente fosse arrivata la mia occasione, ero tranquillo perché avevo lavorato bene in tutti questi mesi. Una volta che entri in campo quello che fai dipende tanto da te. Ringrazio i miei compagni e ringrazio Alessio che mi ha aiutato tanto. Ibra? Non è di tante parole ma quando parla dice cose che restano».