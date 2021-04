Futuro Calhanoglu e Donnarumma a rischio: spuntano i nomi dei sostituti

Notizie poco confortanti riguardo il futuro di Calhanoglu e Donnarumma al Milan: ecco chi potrebbe sostituire i due pezzi pregiati

Nonostante le offerte avanzate dal Milan nelle scorse settimane appare complicato ipotizzare con certezza il futuro dei due giocatori in scadenza Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Se da un lato per il “protetto” di Raiola la distanza tra domanda e offerta appare importante, decisamente più colmabile sembra invece essere quella per il fantasista turco.

In caso di partenza dei due gioielli attualmente a Milanello, i rossonero potrebbero optare per profili, forse meno quotati, ma dal grande potenziale: per la porta il nome più caldo appare quello di Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk; per il ruolo di trequartista il nome più caldo al momento appare, oltre a quello di Ilicic o Pessina che potrebbero arrivare anche con la permanenza di Calhanoglu, quello di Dani Olmo in uscita dal Lipsia.