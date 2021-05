Futuro Brahim Diaz: le ultime sullo spagnolo in prestito dal Real Madrid

Brahim Diaz: futuro incerto dello spagnolo. I rossoneri vorrebbero trattenerlo almeno per un altro anno

Brahim Diaz è stato protagonista assoluto nel formidabile successo contro la Juventus, realizzando anche una bellissima rete al termine della prima frazione di gioco.

Lo spagnolo, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, è in prestito secco dal Real Madrid, ma il Milan vorrebbe confermarlo per un’altra stagione e a fine campionato sonderà il terreno con la dirigenza blanca.