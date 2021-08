Futuro Amin Adli, la decisione del Tolosa: Milan in agguato

Futuro Amin Adli: il promettente esterno classe 2000 del Tolosa non giocherà più partite fino alla fine di agosto: parla il Presidente

Possibile spunto di mercato per Milan derivante direttamente dalle dichiarazioni del Presidente del Tolosa, Damien Comolli, il quale ha confermato alla testata d’Oltralpe, La Dèpèche, la volontà di estromettere dal gruppo squadra il talento classe 2000, sul quale ha messo gli occhi anche la dirigenza rossonera.

Ecco, nel dettaglio, le dichiarazioni del numero uno del Tolosa: «Adli non giocherà più nessuna partita fino alla fine di agosto. Il club ha lavorato molto per cercare di rinnovargli il contratto, ma deve cederlo per non vederlo partire gratis tra un anno. Abbiamo ricevuto due offerte, da 10 e 12 milioni di euro, da top club europei ma, il giocatore, le ha rifiutate entrambe».

L’altro club in procinto di sferrare l’assalto decisivo per l’esterno dell’under 21 francese, pare essere il Bayern Monaco di Nagelsmann.