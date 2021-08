Due Adli per il Milan, il sondaggio di mercato dei rossoneri

Il Milan guarda alla Ligue 1 per rinforzare la propria rosa. Loo sguardo ora è rivolto a Yacine e Amine Adli

Il primo è un centrocampista del Bordeaux che potrebbe rappresentare un’alternativa a Kessie. L’altro è la stella del Tolosa sui cui hanno messo gli occhi diversi top club. I rossoneri necessitano di entrambi i profili, ma difficilmente potranno fare un doppio acquisto.