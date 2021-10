Fusi: «Milan e Napoli le squadra con più continuità»

Luca Fusi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24 in cui ha parlato anche della lotta Scudetto

Luca Fusi, allenatore ed ex giocatore della Juventus campione d’Europa nel 1996, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24parlando anche della lotta Scudetto.

«In questo momento Napoli e Milan stanno facendo molto bene e anche nei momenti di difficoltà riescono a portare a casa il risultato. Sono le squadre che hanno dato più continuità. Dietro ci sono Inter e Juve che non molleranno sicuramente, anche se è normale che possono sbagliare poco rispetto a quelle che sono avanti e si possono permettere qualche passo falso. Juve e Inter in questo momento devono cercare di non sbagliare mai, anche se poi ci sono gli scontri diretti che possono essere determinanti».

