Furlani sul nuovo stadio: «In Italia molti club hanno difficoltà con i progetti». Le dichiarazioni del portfolio manager di Elliott

Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Michael Ozanian, giornalista di Forbes. Le sue parole sul progetto nuovo stadio.

STADIO – «In Italia vari club hanno difficoltà a far decollare il progetto stadio; è importantissimo per la crescita di una squadra avere uno stadio moderno. Di mezzo c’è, però, la burocrazia che ci ha creato tante problematiche; speravo in una città progressista, moderna e lungimirante come Milano, in cui il processo di approvazione sarebbe stato più semplice, ma è stato piuttosto complicato. Abbiamo comunque portato avanti il progetto. Francamente speravo che oggi il progetto fosse quasi concluso, ma non lo è. Noi continueremo a spingere e speriamo di consegnare ai tifosi del Milan quello che si meritano, cioè un vero e proprio stadio modello in cui gioca il loro Club.»