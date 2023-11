Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Mediaset nel pre partita del PSG: queste le parole del tecnico rossonero

PAROLE – «Match molto importante, la squadra è molto concentrata. La matematica la conosciamo e le chances di andare avanti in Champions le sappiamo. Siamo determinati. Siamo tutti uniti, proprietà e dirigenza con allenatore. Mi sento con Gerry tutti i giorni, la foto di stamattina? Simpatica, ma lavoriamo sempre insieme. Ibrahimovic? È un grande campione e a me farebbe tanto piacere lavorare con lui. Ne stiamo parlando. Infortuni? Gli infortuni sono stati un problema, ci dobbiamo lavorare. Vediamo se a gennaio ci saranno delle opportunità in difesa. Esultanza Genova? Spero di trattenermi in caso di vittoria».