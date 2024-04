Furlani a Dazn: «L’allenatore del Milan è Pioli, le decisioni finali le prende Cardinale. Al lavoro perché la prossima stagione sia di successo»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro l’Inter della 33ª giornata di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

SCUDETTO INTER – «Facciamo i complimenti all’Inter, avremmo voluto essere noi e siamo già al lavoro perché la prossima stagione sia di successo. Siamo secondi, vogliamo tenerci il secondo posto e siamo concentrati per queste ultime partite».

COSA E’ MANCATO PER VINCERE – «Noi facciamo la squadra per vincere. Questo era l’obiettivo l’estate scorsa e lo sarà la prossima estate. Non si riesce sempre. Abbiamo fatto una rivoluzione della rosa, quest’anno sarà un lavoro più leggero».

MERCATO – «Si dice che investiamo solo sui giovani. Non è che il giocatore è giovane o esperto, è bravo o meno bravo. Noi cercheremo di fare la squadra sempre più competitiva».

FUTURO PIOLI – «L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Noi siamo concentrati nel finire bene la stagione. Le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io. Prende sempre Gerry la decisione finale».