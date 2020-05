Furia Maldini, ecco le parole “incriminate” di Ralf Rangnick

Furia Maldini, ecco quali sono state le dichiarazioni incriminate di Ralf Rangnick. L’attacco di Maldini nasce in risposta a queste frasi

Oggi Paolo Maldini ha attaccato duramente il manager tedesco Ralf Rangnick in seguito ad alcune sue dichiarazioni rilasciate alla stampa teutonica. Ma quali sono state le frase incriminate? Ve le riportiamo.

Maldini oggi all’ansa ha parlato di “mancanza di rispetto” e “invasione di competenze” da parte di Ralf Rangnick che, effettivamente, nei giorni scorsi alla bild aveva così dichiarato: «Dipende sempre dal club, ma non sono interessato agli aspetti finanziari. Per me si tratta di avere una certa influenza, che non c’entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose».

Sulla questione Rangnick però Maldini se la prende indirettamente anche con la proprietà del Milan affermando di non essere stato messo a conoscenza della trattativa confermata dallo stesso manager tedesco: «Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho avvisato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare».