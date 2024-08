Fullkrug Milan, spunta il RETROSCENA: ecco cosa ha portato al dietrofront sul tedesco. La VERITÀ sull’attaccante

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Niclas Fullkrug, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund e ormai prossimo a firmare il contratto che lo legherà al West Ham per le prossime stagione.

Come riportato dal quotidiano il tedesco in queste ultime settimane è stato davvero vicino ai rossoneri, che però hanno poi deciso di ripiegare su Abraham come da richiesta di Fonseca e lasciar così cadere l’accordo con Fullkrug.