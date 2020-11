Hauge si improvvisa presentatore in vista del prossimo “From Milan with Love: Nex Gen”. Ecco il video pubblicato sui social rossoneri

«Alita, benvenuta al From Milan with Love: Next Gen. E’ bello averti con noi da Los Angeles. Rossoneri diamole un caloroso benvenuto» così Hauge ha voluto presentare la prossima partecipante al From Milan with Love: Next Gen: Alita.

Il concerto, nato dalla collaborazione tra Ac Milan e Roc Nation, che avrà vita il prossimo 20 novembre darà spazio a giovani artisti del panorama mondiale.