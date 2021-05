Freuler punge la Juve: «Non va per forza in Champions, ecco cosa penso»

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così in vista della partita contro la Juve di Coppa Italia

Intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Atalanta Juve, finale di Coppa Italia, Remo Freuler ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

ATALANTA JUVE – «La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Sappiamo che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni».

JUVE – «Sono rimasto sorpreso. Non si può vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. Evidentemente la società ha fatto delle scelte che non hanno pagato nell’immediato. Non è detto che siano sbagliate in ottica futura. Champions? Non è che perché ha vinto 9 scudetti e ha sempre fatto la Champions deve andarci per forza anche l’anno prossimo. Facciamo parlare solo il campo».