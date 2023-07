Fresneda: «Futuro in Italia? Vediamo, vediamo… non c’è fretta». Le parole del terzino spagnolo finito sul taccuino del Milan

Ivan Fresneda ha parlato ai microfoni di TMW del suo futuro e non solo. Ecco le parole del terzino spagnolo e obiettivo di mercato del Milan:

ULTIMA STAGIONE – «C’è tristezza per come è finita la stagione, ma sono felice per come quest’anno s’è sviluppata l’annata dal punto di vista personale. Per quanto mi riguarda, è stata una stagione molto positiva».

FUTURO – «La verità è che in questo momento sono molto concentrato su questa competizione. Sono molto concentrato sull’Europeo, dopo questa competizione farò tutto le valutazioni del caso con il club».

POSSIBILE FUTURO IN ITALIA – «Vediamo, vediamo… Non c’è fretta, anche perché a Valladolid sto bene. Prima l’Europeo e poi il futuro»