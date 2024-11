Frendrup Milan, la cessione di Jovic può favorire il colpo a centrocampo dal Genoa: la situazione per il giocatore danese

Il mercato Milan è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo in attesa del pieno recupero di Bennacere e tra i nomi sondati, per la Gazzetta dello Sport, quello di Frendrup è allo stesso tempo il più affascinante e complicato.

I rossoneri, infatti, per affondare il colpo per il giocatore danese del Genoa dovrebbero prima liberare un posto in lista. L’idea sarebbe quella di cedere Jovic, strada tentata già in estate senza risultato perché l’attaccante serbo decise di non partire.