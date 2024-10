Frendrup Milan, riserve sciolte! Arriva lui a centrocampo, piace per questo motivo

Frendrup Milan, riserve sciolte! Costa 20 milioni di euro, può arrivare a gennaio come alternativa a Fofana: i dettagli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha il suo obiettivo per il mercato di gennaio. La scelta è ricaduta sul mediano del Genoa, Morten Frendrup. Il club ligure ha fissato il prezzo e le condizioni, ma i rossoneri fanno sul serio.

La cifra si aggira attorno ai 20 milioni di euro, prezzo che comunque non sembra spaventare il Milan. A centrocampo, infatti, il reparto fa rinforzato dato che in panchina il solo Musah non basta come sostituto di Fofana: l’assalto è ormai in programma.