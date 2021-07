La squadra olimpica della Francia supera in amichevole la Corea del Sud. Pierre Kalulu in campo per 79 minuti

La Francia di Kalulu supera in amichevole la Corea del Sud nell’ultimo test match prima delle Olimpiadi. Risultato finale di 2-1 con gol per i transalpini di Kolo Muani e Mbuku.

Buona prova per il difensore del Milan, in campo da titolare per 79 minuti come difensore centrale.