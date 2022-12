Allarme rientrato per Theo Hernandez. Il terzino rossonero si era fermato venerdì in allenamento per una contusione, ieri si è allenato

Come riportato dalla Federerazione Francese ieri ha svolto regolarmente con il resto dei compagni l’ultimo allenamento prima del match di oggi contro la Polonia