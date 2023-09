Francia, niente allenamento per Maignan e Theo Hernandez! Ultime. I due rossoneri erano assenti, ma non sono stati rivelati i motivi

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Mike Maignan e Theo Hernandez non hanno preso parte all’allenamento di oggi. L’allenamento si è diviso in due sessioni distinte: la prima era riservata ai giocatori titolari, la seconda per le riserve. Ancora da comprendere le motivazione legate all’assenza dei due giocatori rossoneri.

Destino diverso per Olivier Giroud. Dopo il problema alla caviglia rimediato contro l’Irlanda, il centravanti è già tornato in Italia per preparare il derby del Milan contro l’Inter.