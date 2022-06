Formazioni ufficiali Italia Romania U19: i rossoneri Desplanches e Nasti partono titolari: di seguito le scelte ufficiali dei CT

Inizia questa sera l’Europeo Under 19 dell’Italia. Due i rossoneri impegnati: Desplanches in porta e Nasti in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Nasti, Ambrosino. C.T. Nunziata