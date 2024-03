Formazioni ufficiali Francia Germania: la decisione su Maignan

Formazioni ufficiali Francia-Germania: le scelte di Deschamps per l’amichevole di questa sera. Maignan in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Germania. Tra i calciatori del Milan, partono in panchina Theo Hernandez, Maignan e Giroud. Il portiere non ha nessun problema fisico ma si è scelta la via della prudenza dopo il piccolo intoppo muscolare accusato col Verona.

FRANCIA (4-3-3): Samba; Koundé, Pavard, Upamecano, Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Thuram, Mbappé. Allenatore: Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Allenatore: Nagelsmann.